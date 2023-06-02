У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа укриттів та можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.

Про це поінформували в КМДА.

Аби повідомити про зачинене укриття, потрібно вибрати його на мапі та натиснути в інформаційній картці «Поскаржитися на укриття». Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і виправить ситуацію.

Щоб скористатися мапою в офлайн-режимі, достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Надалі мапа автоматично завантажуватиметься у фоновому режимі.

Також сервіс громадської перевірки укриттів Києва розробила команда «ЛУН Місто». Вони створили мапу, де нанесені офіційні та неофіційні укриття Києва. Кожен охочий може перевірити, чи відкрите укриття, та лишити відгук на карті. Відгуки щодо укриттів зберігатимуть у картках укриттів у блоці «Люди кажуть».

Нагадаємо, що раніше Київрада ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів — воно обов’язкове для всіх установ і закладів.

Раніше ми писали, що в ніч на 1 червня росіяни завдали масового ракетного удару по Києву , унаслідок чого в Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір із дитиною. Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок журналістам «Суспільного», загиблі намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Фото: КМДА