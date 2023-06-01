Наслідки ракетної атаки на Київ: загинули троє людей, серед них – дитина

В ніч на 1 червня росіяни завдали масового ракетного удару по Києву, внаслідок чого є травмовані та загиблі люди у Дніпровському та Деснянському районах.
У Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою, повідомляє поліція Києва.
У Деснянському районі також 10 людей травмовано, з них 1 дитина, у Дніпровському районі 2 людини травмовано.
Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок, журналістам “Суспільного”, всі загиблі намагались потрапити до укриття, але воно було зачинене.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.
“Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати”, – зазначив він.
Всі рішення щодо дій відповідальних осіб обіцяють ухвалити сьогодні.
Доповнення 9:40. Охоронця з укриття у поліклініці Деснянського району арештували. Про це повідомив журналіст NV з місця подій.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що ДСНС спільно з Нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ по всій Україні.
Доповнено 10:00 Голова Деснянської адміністрації Дмитро Ратніков каже, що у поліклініці був відкритий центральний вхід – його відкрив працівник нічної зміни. Частина мешканців, за його словами, опинилися в укритті, частина – ні.
В той же час у репортажі "Радіо Свобода" з місця подій місцеві мешканці скаржаться, що це не перший випадок, коли їх не пустили в укриття в цій поліклініці.
Загалом у Деснянському районі:
Дніпровський район:
Дарницький район:
Інформація уточнюється.
За даними Генштабу вночі противник застосував ракети “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області.
Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ 10 з 10 ракет були знищені.
Фото: КМВА, поліція Києва