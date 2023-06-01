Наслідки ракетної атаки на Київ: загинули троє людей, серед них – дитина

В ніч на 1 червня росіяни завдали масового ракетного удару по Києву, внаслідок чого є травмовані та загиблі люди у Дніпровському та Деснянському районах.

У Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою, повідомляє поліція Києва.

У Деснянському районі також 10 людей травмовано, з них 1 дитина, у Дніпровському районі 2 людини травмовано.

Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок, журналістам “Суспільного”, всі загиблі намагались потрапити до укриття, але воно було зачинене.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

“Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати”, – зазначив він.

Всі рішення щодо дій відповідальних осіб обіцяють ухвалити сьогодні.

Доповнення 9:40. Охоронця з укриття у поліклініці Деснянського району арештували. Про це повідомив журналіст NV з місця подій.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що ДСНС спільно з Нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ по всій Україні.

Доповнено 10:00 Голова Деснянської адміністрації Дмитро Ратніков каже, що у поліклініці був відкритий центральний вхід – його відкрив працівник нічної зміни. Частина мешканців, за його словами, опинилися в укритті, частина – ні.

В той же час у репортажі "Радіо Свобода" з місця подій місцеві мешканці скаржаться, що це не перший випадок, коли їх не пустили в укриття в цій поліклініці.

Загалом у Деснянському районі:

пошкоджений житловий будинок – вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

уламками пошкоджений дільничний пункт поліції;

внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район:

в одному з житлових будинків внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

зафіксоване падіння уламків на адміністративну будівлю;

є пошкоджені припарковані автомобілі, декілька одиниць транспорту згоріли;

також падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Дарницький район:

в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибило вікна.

пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;

падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Інформація уточнюється.

За даними Генштабу вночі противник застосував ракети “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ 10 з 10 ракет були знищені.

Фото: КМВА, поліція Києва