На Русанівці відкривають після ремонту культурний простір «Краків»: як він виглядає

У столиці після капремонту відкривається культурний кластер «Краків», який раніше був кінотеатром.

Про це пише видання «Вечірній Київ».

На першому поверсі центру розташували артвітальню, що розрахована на 50–60 місць, та артстудію з дзеркалами, спортивним обладнанням, станками й шафками для відвідувачів. У першій проводитимуть камерні події будь-якого формату, у другій — заняття спортом або танцями.

На другому поверсі є зала з кав’ярнею, сценою, столиками, звідки відкривається краєвид на Русанівську набережну. Там планують проводити концерти, поетичні читання та презентації, розповіла адміністраторка кластеру виданню «Вечірній Київ».

Також там хочуть зробити мистецьку експозицію з роботами на мольбертах і надати простір українським видавництвам, щоби вони могли продавати книжки і проводити свої презентації.

У залі «Мультисцена» показуватимуть кіно, а також можуть проводити концерти та театральні вистави. У глядацькій залі — 500 місць.

Також восени в «Кракові» відкриється артгалерея, де проводитимуть мистецькі виставки. Наразі планують організувати літню дитячу творчу лабораторію.

Також тут є спеціальне приміщення для студії звукозапису, яке здаватимуть в оренду на тендерних умовах.

У закладі працює ліфт, що піднімається на другий поверх. До кожної зали є доступ для людей з інвалідністю. Вихід із великої зали веде прямо на вулицю, а в самій залі для людей на візках обладнані шість місць. Також передбачена вбиральня для маломобільних.

У підвальному приміщенні кластеру розміщена сцена-укриття на 60 місць, куди переходитимуть відвідувачі в разі повітряної тривоги.

Зазначається, що протягом літа «Краків» працюватиме у тестовому форматі.

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Фото: Марія Катаєва/«Вечірній Київ»