У «Будинку з комахами» на Володимирській облаштують громадський простір

У Києві почали реновацію памʼятки архітектури «Будинок із комахами» на Володимирській, 93.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Відтепер історична будівля, яку хотів знести забудовник, працюватиме як громадський простір із лавками й кавою.

Наразі активісти привели до ладу дві кімнати із 14. Для благоустрою памʼятки проводитимуть регулярні толоки.

Підтримати громадський простір можна за посиланням.

Нагадаємо, що історичний «Будинок з комахами» почали зносити у квітні під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА у забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Демонтаж будівлі проходив за невтручання Нацполіції.

Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Врешті через місяць споруду включили до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

Раніше ми писали, що Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо руйнування «Будинку з комахами».

Фото: Дмитро Перов