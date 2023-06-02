На Русанівській косі хочуть збудувати веслувальну базу. Місцеві проти

Столичний бізнесмен Жан Запорожець хоче збудувати веслувальну базу на Русанівській косі. Нещодавно він оприлюднив візуалізації майбутнього проєкту.

Засновник клубу з веслування на човнах Sun Dragon і керівник компанії «Саннація» хоче розмістили на базі роздягальню, спортзал на всі сезони, укриття, майданчик для занять спортом, освітлення, сховані під землю смітники з сортуванням за призначенням, шість туалетів, елінг для човнів та оглядовий майданчик на даху.

Згідно з ескізом, бізнесмен планує звести двоповерховий будинок на галявині біля мосту з Русанівської набережної на вулицю Раїси Окіпної. На першому поверсі цієї будівлі має розташуватися кафе, на другому – оглядовий майданчик для джазових концертів.

Водночас місцеві мешканці проти будівництва і збирають підписи під петицією з вимогою його не допустити.

Об’єднання жителів Русанівки повідомило, що Запорожець вже отримав усні домовленості від керівництва КП «Плесо» й УЗН Дніпровського району. Однак жодних офіційних розглядів пропозиція не проходила.

Натомість мешканці також звернулися до цих відомств. Там їх запевнили, що Русанівська коса буде захищена від забудови.

У петиції жителі наголошують, що коса є цілісним природоохоронним об'єктом з унікальною для міста Києва флорою та представниками фауни, а також нерестилищем для риби. Вона є невідʼємною та важливою складовою житлового масиву та є загальнодоступним місцем відпочинку для мешканців та гостей мікрорайону. Крім того, вона є прибережною захисною смугою Дніпра та має статус памʼятки ландшафту.

Мешканці пропонують бізнесмену будувати базу на Трухановому острові або в Гідропарку.

Раніше ми писали, що кияни закликають захистити Галерний острів від забудови.

Фото: візуалізації проєкту Жана Запорожця