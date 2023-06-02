Кияни закликають захистити Галерний острів від забудови

На сайті Київради з'явилась петиція щодо захисту Галерного остріва від забудови та створення пам'ятки природи «Ліс орхідей» в урочищі Покол.

Зазначається, що Галерний острів (півострів) та урочище Покол складають неподільну екосистему Голосіївського району, що за своєю цінністю не поступається таким об’єктам природно-заповідного фонду, як Жуків острів та Лиса гора.

Острів Галерний є оазисом біорізноманіття та прихистком для багатьох видів рослин і тварин, включаючи рідкісні та охоронювані види.

Нагадаємо, 31 березня активісти Київського еколого-культурного центру повідомили , що забудовник ТОВ «Галерна затока» звернувся до Київради з проханням не приймати рішення про створення в цьому місці пам'ятника природи «Ліс орхідей», оскільки він планує тут будувати розважальний комплекс та будинки.

У Київраді звинувачення відкидають .

Галерний острів розташований в Голосіївському районі поряд із Корчуватим. Островом проходить єдина вулиця – Галерна.