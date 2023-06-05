На ВДНГ відкрили резиденцію Лісової Мавки

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Ірина Маймур
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У Києві на ВДНГ запрацювала резиденція Лісової Мавки із фантазійними декораціями.

Про це повідомили на сайті Держкіно.

У резиденції можна прогулятися вздовж багатовікових лісів, зустрітися з магічними істотами, відвідати екскурсію чи креативні майстер-класи, пограти в ігри, а також — завітати до справжньої кузні з вогнищем.

Резиденція працює за таким розкладом: з п’ятниці до неділі з 10:00 до 19:00 з обідньою перервою 14:00–15:00. З понеділка до четверга — за попереднім бронюванням за номерами +38 063 395 73 72, +38 099 244 72 73.

Адреса: проспект Глушкова ,1, павільйон 7А.

Нагадаємо, що Лісова Мавка — це головна персонажка українського мульфільму, створеного за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології.

Раніше ми писали, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» українського виробництва зібрав за чотири дні прокату в Італії та Нідерландах майже €350 тисяч.

Фото: Держкіно

Опубліковано: 05 червня 2023
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