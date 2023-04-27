«Мавка. Лісова пісня» встановлює рекорди прокату у Європі

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» українського виробництва зібрав за чотири дні прокату в Італії та Нідерландах майже €350 тисяч, повідомляє Держкіно.
Після першого вікенду прокату в Італії касові збори склали €226 247.
«Мавка. Лісова пісня» також стала найкращим сімейним фільмом у кінопрокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм «Дивовижний Моріс» і локальний мультфільм Leeuwin.
За результатами першого вікенду, касові збори стрічки склали €122 342.
Раніше ми писали, що «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим анімаційним проєктом в історії українського кінопрокату.