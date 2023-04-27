«Мавка. Лісова пісня» встановлює рекорди прокату у Європі

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Марія Іващук
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Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» українського виробництва зібрав за чотири дні прокату в Італії та Нідерландах майже €350 тисяч, повідомляє Держкіно.

Після першого вікенду прокату в Італії касові збори склали €226 247.


«Мавка. Лісова пісня» також стала найкращим сімейним фільмом у кінопрокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм «Дивовижний Моріс» і локальний мультфільм Leeuwin.

За результатами першого вікенду, касові збори стрічки склали €122 342.

Раніше ми писали, що «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим анімаційним проєктом в історії українського кінопрокату.

Опубліковано: 27 квітня 2023
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