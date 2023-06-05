У переході біля «Університету» збивають автентичний камінь, щоби покласти гранітну плитку

У підземному переході біля станції метро «Університет» комунальні працівники збивають автентичний камінь травертин. Натомість вони кладуть сіру гранітну плитку широкого вжитку.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

«Квадратний метр нового коштує від 2к, старого кількадесят тисяч. Його збивають і кладуть стрьомну сіру плитку гранітну якусь широкого вжитку», — зазначила Ксенія.

Б’є на сполох і автор спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов. Він пише , що «натуральний камінь травертин змінюють на дешевий могильний гранітогрес».

Згідно з тендером , роботи замовили в КП ШЕУ Шевченківського району від «Київавтодору» як частину ремонту вулиці Пирогова. Загальний ремонт вартує 12 млн гривень, виділених із бюджету міста, а ремонт переходу — 2,8 млн гривень.

Раніше ми писали, що вартість будівництва розв'язки на Оболоні зросла до 2 млрд гривень.

Фото: Дмитро Соловйов