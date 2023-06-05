У Києві вартість оренди квартир зросла на 10-20%

Попит на оренду квартир у Києві продовжує зростати, а разом з ним і ціни. Наприклад, за півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15-20%, а на вторинці - на 10-15%.

Про це розповів професійний ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко, пише "РБК".

Як змінилися ціни

У сегменті новобудов, оренда на 1, 2 та 3-кімнатні квартири в Києві зросли. Попит на нові квартири продовжує перевищувати пропозицію. Це призводить до зростання цін. За останні 6 місяців середні ціни на оренду новобудов в Києві зросли на 15-20%.

Орендувати 1-кімнатну квартиру в новобудові можна в середньому від 10 000 до 15 000 гривень за місяць, в залежності від району і розташування. Оренда 2-кімнатної квартири в новобудові варіюється від 15 000 до 20 000 гривень, а ціна на 3-кімнатні квартири зазвичай починається від 20 000 гривень і вище.

На вторинці зміни цін також помітні, але менше, ніж в новобудовах. За останні півроку середні ціни на оренду квартир на вторинному ринку в Києві зросли на 10-15%.

Орендувати 1-кімнатну квартиру на вторинному ринку можна від 6 000 до 10 000 гривень за місяць, в залежності від стану житла, району та інших факторів. Ціни на оренду 2-кімнатних квартир на вторинному ринку коливаються від 12 000 до 18 000 гривень, залежно від місцезнаходження та умов. Оренда 3-кімнатних квартир зазвичай починається від 18 000 гривень і може досягати 25 000 гривень за місяць.

"Ці цифри є приблизними середніми значеннями та можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов кожного окремого пропозиції та попиту на ринку оренди"

Найдорожчі райони

Найдорожчі райони пов'язані з їхнім престижем, розташуванням у центрі міста та розвиненою інфраструктурою. Зазвичай це центральні райони столиці – Печерський, Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Дарницький та Подільський район.

В цих районах можна очікувати високі ціни, особливо на престижні об'єкти та ексклюзивні квартири з дизайнерськими ремонтами в новобудовах.

Найдешевші райони

Околиці та віддалені райони можуть мати більш доступні ціни на оренду житла. Найдешевшими районами можна вважати Деснянський, Святошинський, Дніпровський та Солом’янський райони.

Раніше ми писали, що станом на травень 2023 року у Києві вже 54% ЖК відновили будівництво. При цьому середній відсоток відновлення будівництва ЖК у західних регіонах скаладає понад 90%.

Фото: Київміськбуд