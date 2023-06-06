У Києві половина наземного транспорту не має кондиціонерів

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Ірина Маймур
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Половина комунального наземного громадського транспорту столиці — 642 із 1141 одиниці — не облаштована кондиціонерами.

Про це виданню LB.ua повідомили в КП «Київпастранс».

Зазначається, що в 45 автобусах із 65, які передали Києву іноземні партнери, повністю відсутня система кондиціонування і провітрювання.

Де найбільше та найменше кондиціонерів:

  • у тролейбусах ситуація найгірша — систему охолодження мають тільки 69 одиниць із 307;
  • з 298 трамваїв лише 107 мають кондиціонери;
  • в автобусах кондиціонери є в 323 з 536 одиниць комунального транспорту.

«Єдине, що зараз може врятувати Київпастранс від скарг пасажирів — це малий випуск автобусів на лінії, і тому їх достатньо, щоб не випускати гуманітарну допомогу, в якій немає кондиціонера», — зазначає спільнота «Пасажири Києва».

Раніше ми писали, що у половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери.

Фото: КМДА

Опубліковано: 06 червня 2023
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