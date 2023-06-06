У Києві половина наземного транспорту не має кондиціонерів

Половина комунального наземного громадського транспорту столиці — 642 із 1141 одиниці — не облаштована кондиціонерами.
Про це виданню LB.ua повідомили в КП «Київпастранс».
Зазначається, що в 45 автобусах із 65, які передали Києву іноземні партнери, повністю відсутня система кондиціонування і провітрювання.
Де найбільше та найменше кондиціонерів:
«Єдине, що зараз може врятувати Київпастранс від скарг пасажирів — це малий випуск автобусів на лінії, і тому їх достатньо, щоб не випускати гуманітарну допомогу, в якій немає кондиціонера», — зазначає спільнота «Пасажири Києва».
Раніше ми писали, що у половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери.
Фото: КМДА