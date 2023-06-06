В Одесі зʼявився перший діагональний пішохідний перехід

В Одесі облаштували перший діагональний пішохідний перехід.

Про це повідомив директор департаменту транспорту Одеської міськради Артем Сидоренко.

Перехід облаштували на перетині вулиць Катерининської та Ланжеронівської. Комунальники налаштували світлофор так, аби пішоходи змогли переходити дорогу в усіх напрямках одночасно.

Сидоренко наводить приклад діагонального переходу в районі Шібуя в Токіо.

«Понад 3000 пішоходів можуть одночасно переходити Сібуйський діагональний пішохідний перехід, що зробило його одним із символом Токіо та Японії загалом», — відзначив директор Дептрансу.

Зазначимо, що діагональні пішохідні переходи ввели в ПДР у 2021 році. Їх облаштовують, щоби розвантажити перехрестя, де збирається багато пішоходів. У листопаді 2022 року перший діагональний перехід з’явився у Львові.

Раніше ми писали, що у Києві біля Національного цирку з'явилися нові переходи .

Фото: Артем Сидоренко

