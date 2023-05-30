Наче намальовані вручну: у Києві біля Національного цирку з'явилися нові переходи

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Ірина Маймур
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На тротуарі біля входу до Національного цирку на Галицькій площі намалювали нову розмітку пішохідного переходу.

Про це повідомляє видання «Хмарочос».

На сайті контакт-центру 15–51 наразі вже є звернення з проханням перевірити, хто зробив цю розмітку. Містяни пишуть, що вона виглядає так, наче її намалювали вручну.

Біля місяця тому подібну розмітку невідомі намалювали біля станції метро «Арсенальна». Тоді виявилося, що ніхто не знає, хто це зробив, комунальники прибрали цю розмітку.

Раніше ми писали, що в Києві облаштували кільцеві розв’язки на восьми перехрестях.

Фото: «Хмарочос»

Опубліковано: 30 травня 2023
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