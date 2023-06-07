У Гостомелі посадовці розікрали 5 млн гривень, що мали піти на ремонт укриттів і пошкодженого житла

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Ірина Маймур
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Посадовці Гостомельської селищної військової адміністрації привласнили 5 млн гривень, що виділялися на облаштування укриттів і ремонт пошкоджених від обстрілів рф будинків.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Чиновники Гостомельської СВА в період 2022–2023 років уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій у житловому фонді та облаштування укриттів. Виявилося, що договори підписували з підконтрольними суб’єктами господарської діяльності за завищеними цінами.

Слідчі з’ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи взагалі зробили комунальники. Про це свідчать акти виконаних робіт. Потім переможці закупівель перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що в Києві службовці розкрадали бюджетні кошти, виділені на ремонт укриттів.

Фото: БЕБ

Опубліковано: 07 червня 2023
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