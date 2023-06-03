У Києві службовці розкрадали бюджетні кошти, виділені на ремонт укриттів

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Валерія Гуржий
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У Києві викрили службових осіб, які розкрадали гроші, виділенні на ремонт укриттів. Тільки у Святошинському районі вартість робіт завищили на 1 млн грн.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Наразі правоохоронці розслідують дії службових осіб органів місцевого самоврядування, які, ймовірно, у змові з підрядниками розкрадають гроші, виділені на ремонт та укомплектування укриттів. За даними слідства, замовники робіт мали змову з переможцями тендерів.

Зокрема, під час проведення огляду лише одного укриття у Святошинському районі правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 млн грн.

Також через, ймовірне, розкрадання бюджетних коштів під час ремонту укриттів, правоохоронці проводять розслідування у Деснянському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському районах.

За даними КМДА, у 2022-2023 роках з міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1, 2 млрд гривень.

Нагадаємо, що раніше Київрада ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів — воно обов’язкове для всіх установ і закладів.

Раніше ми писали, що в ніч на 1 червня росіяни завдали масового ракетного удару по Києву, унаслідок чого в Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір із дитиною. Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок журналістам «Суспільного», загиблі намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Фото: Судово-юридична газета

Опубліковано: 03 червня 2023
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