У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик

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Ірина Маймур
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У занедбаному дворику львівської школи № 62 відкрили майданчик для учнів початкових класів.

Реконструкція тривала три місяці, пише видання «Хмарочос».

Через закритий доступ будтехніки до внутрішнього простору роботи велися майже вручну.

Окрім реконструкції дворика, було відремонтовано фасад першого поверху. Також облаштували стічну каналізацію та гідроізоляцію.

Проєкт ініціювали власники готелю «Леополіс» — родина Хартвалл із Фінляндії — у партнерстві з фінськими Reima та Lappset і Всеукраїнським громадським об’єднанням «Інститут Республіка».

Вартість реконструкції — 65 тисяч євро. Зі шкільного фонду оплатили тільки заміну дверей і фарбування вікон.

У межах цього ж проєкту Joy of Play створять дитячий майданчик в одному з публічних просторів Києва. Місце наразі обговорюється.

Раніше ми писали, що команда благодійного фонду Buduyua показала, як у рамках ініціативи «Школа майбутнього» відбудують зруйнований росіянами гостомельський ліцей № 2.

Фото: «Хмарочос»

Опубліковано: 07 червня 2023
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