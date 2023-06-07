Попри обіцянки власники продовжують склити колонаду готелю «Дністер» в Івано-Франківську

Власники івано-франківського готелю «Дністер» продовжують склити колонаду, яка була прохідною галереєю, пише «Хмарочос».

З 2004 року власниками готелю «Дністер» стали Мирослав Бойко та Надія Лєвшакова. У 2016-му вони розробили проєкт реставрації і почали ремонтні роботи. Через відхилення від проєкту у 2017-му Держархбудінспекція скасувала дозвіл на проведення робіт. Однак власники не зважали на заборону. Через це їх покарали й наклали штраф.

Під вивіскою реставрації власники стали змінювати пам’ятку: добудували три поверхи, звели вежу з годинником, змінили дах, конфігурацію вікон та колір фасаду.

У березні 2021 року активіст Ростислав Шпук попросив міського голову Івано-Франківська відреагувати на порушення під час ремонту готелю «Дністер». Комісія міськради, яка дослідила реставрацію готелю «Дністер», встановила низку порушень.

Навесні 2021 року власники почали монтаж скла між колонами галереї і перекрили частину пішохідного простору. Ростислав Шпук заявив, що пам’ятку засклили, наче балкон хрущовки, збивши австрійську плитку в проході.

Містяни почали виходити на мітинги, на захист пам’ятки стало багато відомих українців.

Власниця готелю Надія Лєвшакова побіцяла демонтувати встановлені склопакети, однак цього і досі ніхто не зробив. Наприкінці травня місцеві повідомили, що скління продовжується.

Водночас мер міста Руслан Марцінків заявив, що не може впливати на власників готелю «Дністер».

Нагадаємо, що споруду звели в 1914 році. Готель — одна із перших будівель у місті, збудованих каркасно-монолітним способом.

Раніше ми писали, що історичний готель «Ермітаж» у центрі Києва продали за рекордні 311 млн гривень.

Фото: Ірина Бандура, postimpreza.org; Investigatio, CC BY-SA 3.0; Інформатор; TymkivAn