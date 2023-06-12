Частину корпусу колишнього заводу «Арсенал» продали за 41 млн гривень

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Ірина Маймур
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У Києві продали на аукціоні частину будівлі колишнього оборонного заводу «Арсенал».

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

Йдеться про частину корпусу «Виробничі майстерні», який збудували у 1850-51 роках, площею 350 квадратних метрів.

Приміщення було закинутим та вже давно не використовувалось для виробництва. Навколо нього розташувалися бізнес-центр та інші об’єкти, які пройшли реновацію за кошти приватних власників.

В результаті торгів за лот запропонували 41 мільйон гривень. У переможця є 20 робочих днів на оплату, повідомили у Фонді державного майна України.

Зазначається, що є проданий об’єкт є частиною нежитлових приміщень корпусу №1 та не має окремого входу. Через це прохід до нього здійснюється через інші приміщення, які належать на праві приватної власності ТОВ «Фін Експерт Проджект». Сам корпус проданої будівлі є пам’яткою архітектури національного значення та не перебуває у Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, що більшість приміщень колишнього заводу «Арсенал» приватизовані. Зокрема там розташований коворкінг Creative States, салон краси G.Bar, фудхол Kyiv Food Market та інші заклади.

Фото: Фонд державного майна України

Опубліковано: 12 червня 2023
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