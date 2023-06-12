Частину корпусу колишнього заводу «Арсенал» продали за 41 млн гривень

У Києві продали на аукціоні частину будівлі колишнього оборонного заводу «Арсенал».

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

Йдеться про частину корпусу «Виробничі майстерні», який збудували у 1850-51 роках, площею 350 квадратних метрів.

Приміщення було закинутим та вже давно не використовувалось для виробництва. Навколо нього розташувалися бізнес-центр та інші об’єкти, які пройшли реновацію за кошти приватних власників.

В результаті торгів за лот запропонували 41 мільйон гривень. У переможця є 20 робочих днів на оплату, повідомили у Фонді державного майна України.

Зазначається, що є проданий об’єкт є частиною нежитлових приміщень корпусу №1 та не має окремого входу. Через це прохід до нього здійснюється через інші приміщення, які належать на праві приватної власності ТОВ «Фін Експерт Проджект». Сам корпус проданої будівлі є пам’яткою архітектури національного значення та не перебуває у Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, що більшість приміщень колишнього заводу «Арсенал» приватизовані. Зокрема там розташований коворкінг Creative States , салон краси G.Bar , фудхол Kyiv Food Market та інші заклади.

Фото: Фонд державного майна України