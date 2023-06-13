Поліція виявила 14 київських закладів, які працювали після 22:00

Під час рейду з 9 до 11 червня столичні правоохоронці виявили 14 закладів, які попри рішення Ради оборони міста працювали після 22:00. На керівників закладів тепер чекає адміністративна відповідальність.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Загалом протягом трьох днів поліціянти перевірили 1057 місць відпочинку громадян: кафе, бари, ресторани, торгові центри.

У відомстві зазначають, що такі перевірки триватимуть і надалі.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти «Української правди» у своєму розслідуванні виявили, що забудовники, правоохоронці та київські чиновники відвідують столичні заклади преміумкласу в комендантську годину, зокрема й під час повітряних тривог.



Фото: Головне управління Національної поліції Києва