Київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину та під час повітряних тривог

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Марія Іващук
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Деякі київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину, зокрема й під час повітряних тривог.

Журналісти “Української правди” у своєму розслідуванні зафіксували, як їх відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу.


У ніч з 3 на 4 червня у Києві працювали заклади Frou Frou та Biarritz. У рослідуванні йдеться, що чиновник КМДА святкував вночі день народження дружини в одному із київських закладів.

Біля ресторану Biarritz за 15 хвилин до закінчення комендантської години була повна парковка (на дверях закладу написано, що він працює до 23:00).

Після початку комендантської години гості заходили туди з двору. Біля закладу журналісти помітили, зокрема, директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка і забудовника Артура Мхітаряна (Taryan Group).

Опубліковано: 07 червня 2023
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