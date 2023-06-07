Київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину та під час повітряних тривог

Деякі київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину, зокрема й під час повітряних тривог.

Журналісти “Української правди” у своєму розслідуванні зафіксували, як їх відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу.



У ніч з 3 на 4 червня у Києві працювали заклади Frou Frou та Biarritz. У рослідуванні йдеться, що чиновник КМДА святкував вночі день народження дружини в одному із київських закладів.

Біля ресторану Biarritz за 15 хвилин до закінчення комендантської години була повна парковка (на дверях закладу написано, що він працює до 23:00).

Після початку комендантської години гості заходили туди з двору. Біля закладу журналісти помітили, зокрема, директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка і забудовника Артура Мхітаряна (Taryan Group).