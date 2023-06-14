Суд повернув державі 6 земельних ділянок Біличанського лісу

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Валерія Гуржий
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Суд повернув державі 6 земельних ділянок Біличанського лісу вартістю 36 млн гривень.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Вказані землі розташовані на території Біличанського лісу Національного природного парку «Голосіївський». Вони вибули з державної власності з порушенням вимог законодавства, а саме без згоди Кабінету Міністрів України.

Раніше ми писали, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо протиправної реєстрації та використання 1,5 га Біличанського лісу.

Фото: Depositphotos/Ivantsov

Опубліковано: 14 червня 2023
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