Незаконне зрізання дерев на Січових Стрільців тепер розслідуватиме поліція

315
Ірина Маймур
share share

Шевченківський суд Києва зобов’язав поліцію розслідувати факт незаконного зрізання дерев для облаштування паркінга на вулиці Січових Стрільців, 55.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Нагадаємо, що інцидент трапився ще 22 травня. Тоді бізнес-центр, що розташований у дворі будинку пам’ятки на вулиці Січових Стрільців, 55, почав зрізати дерева на прибудинковій території мешканців.

Як виявилося, підприємці хотіли розширити власну парковку у дворі будинку, а дерева їм просто заважали.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 19 червня 2023
share share
Кияни підтримали перейменування провулка Виноградний на честь Дениса Монастирського Кияни підтримали перейменування провулка Виноградний на честь Дениса Монастирського На Деміївці з'явився 20-метровий мурал з японськими рибами та кіберпросторовим океаном На Деміївці з'явився 20-метровий мурал з японськими рибами та кіберпросторовим океаном На Печерську відкрили ресторан «Любов та люди» із сучасною українською кухнею На Печерську відкрили ресторан «Любов та люди» із сучасною українською кухнею На Лукʼянівці запрацювало кафе зі здоровою їжею Younger На Лукʼянівці запрацювало кафе зі здоровою їжею Younger На Жилянській почали зносити найстаріший будинок-садибу На Жилянській почали зносити найстаріший будинок-садибу В Україні з’явився застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База» В Україні з’явився застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База» У Дніпрі з'явиться парк мемів У Дніпрі з'явиться парк мемів На облаштування столичних укриттів провели закупівель на 687 млн гривень На облаштування столичних укриттів провели закупівель на 687 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.