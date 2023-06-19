Незаконне зрізання дерев на Січових Стрільців тепер розслідуватиме поліція

Шевченківський суд Києва зобов’язав поліцію розслідувати факт незаконного зрізання дерев для облаштування паркінга на вулиці Січових Стрільців, 55.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Нагадаємо, що інцидент трапився ще 22 травня. Тоді бізнес-центр, що розташований у дворі будинку пам’ятки на вулиці Січових Стрільців, 55, почав зрізати дерева на прибудинковій території мешканців.

Як виявилося, підприємці хотіли розширити власну парковку у дворі будинку, а дерева їм просто заважали.

Фото: Дмитро Перов