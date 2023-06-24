На Повітрофлотському проспекті смуги громадського транспорту можуть з'явитися лише після розширення дороги

Патрульна поліція Києва відмовляє у створенні смуг громадського транспорту на Повітрофлотському проспекті. Для цього, за їх словами, необхідно розширювати проїзжджу частину не менш, ніж на 3 метра.

Про це сказано у відповіді Центру організації дорожнього руху на запит киянина Павла Постоєнка.

«Управління патрульної поліції неодноразово відмовляло в погодженні зазначеної схеми і на даний час принципово в її погодженні без збільшення ширини проїзної частини зазначеної вулиці», – йдеться у відповіді на запит.

Йдеться про ділянку дороги від зупинки «Стадіон» до Севастопольської площі.

Раніше ми писали, що на вулиці Щусєва облаштували виділену смугу для громадського транспорту.

Фото з відкритих джерел