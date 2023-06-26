З Палацу культури КПІ почали збивати автентичний облицювальний камінь

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Валерія Гуржий
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У парку КПІ працівники університету збивають з Палацу культури травертин – дорогий натуральний облицювальний камінь.

Про це повідомив застовник спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов.

"Що вони задумали? Зашити Палац в "шубу"? Реконструкцію? Чи (не дай боже) дбайливу реставрацію? Але зважаючи на те, як недбало вони повідбивали благородну гірську породу, нічого доброго ректорат не задумав", - написав він.

За його словами, необхідно негайно припинити демонтаж автентичного оздоблення, повернути травертин на місце, і надалі перед подібними роботами консультуватися з громадою та фахівцями.

Палац культури КПІ – частина архітектурного комплексу Київського політехнічного інституту, який спроектував видатний український архітектор Володимир Лиховодов. За створення комплексу авторський колектив на чолі з Лиховодовим отримав Державну премію України в галузі архітектури в 1988 році.

Раніше ми писали, що у підземному переході біля станції метро «Університет» комунальні працівники збивають автентичний камінь травертин. Натомість вони кладуть сіру гранітну плитку широкого вжитку.

Фото: Ann Shevchuk

Опубліковано: 26 червня 2023
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