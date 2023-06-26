У Києві відкрили стежку для активного відпочинку "Труханів трейл"

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Валерія Гуржий
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У Києві відкрили стежку "Труханів трейл" для бігу, скандинавської ходьби та їзди на гірському велосипеді.

Про це повідомили у КМДА.

Трейл проходить через озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі. Також він містить кілька ефектних фотозон і зручних місць для відпочинку.

Вирушити на прогулянку трейлом можна з однієї із двох стартових точок – біля Пішохідного або Північного мосту.

Протяжність "жовтого" маршруту – 11,4 км, "синього" – 8,7 км. Маршрут передбачає наявність громадських вбиралень, пунктів медичної допомоги і муніципальної охорони на старті та фініші.

Раніше ми писали, що у столичному Голосіївському парку відкрили зелений лабіринт «Шлях до безпеки».

Фото: Олександр Возний

Опубліковано: 26 червня 2023
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