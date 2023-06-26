У Києві відкрили стежку для активного відпочинку "Труханів трейл"

У Києві відкрили стежку "Труханів трейл" для бігу, скандинавської ходьби та їзди на гірському велосипеді.
Про це повідомили у КМДА.
Трейл проходить через озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі. Також він містить кілька ефектних фотозон і зручних місць для відпочинку.
Вирушити на прогулянку трейлом можна з однієї із двох стартових точок – біля Пішохідного або Північного мосту.
Протяжність "жовтого" маршруту – 11,4 км, "синього" – 8,7 км. Маршрут передбачає наявність громадських вбиралень, пунктів медичної допомоги і муніципальної охорони на старті та фініші.
Раніше ми писали, що у столичному Голосіївському парку відкрили зелений лабіринт «Шлях до безпеки».
Фото: Олександр Возний