На Глибочицькій планують збудувати багатоповерхівку на “зсувонебезпечній” ділянці

Київрада погодила передачу “зсувонебезпечної” земельної ділянки на Глибочицькій для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Йдеться про ділянку площею 0,62 га на вул. Глибочицькій, 29-37, її орендарями стануть маловідоме ТОВ “Фірма “САВ ЛТД” та його співвласниця Галина Фоміна, пише КиївВлада.

Крім багатоповерхівки, за цією адресою планують побудувати “об’єкти торгово-розважальної та ринкової інфраструктури”.

Київрада погодила проєкт рішення 20 червня, проігнорувавши висновок юристів міськради стосовно того, що таку ділянку не можна відводити під забудову без затвердженого ДПТ. Земельна ділянка входить до території Центрального історичного ареалу Києва і пам’ятки місцевого значення “Історичний ландшафт Київських гір і долин р. Дніпра”.

При цьому значна частина цієї землі має складний рельєф і входить до зсувонебезпечної території, у зв’язку з чим її використання “дозволяється за умови вжиття заходів щодо протиерозійного і протизсувного захисту, передбачених законодавством України”.