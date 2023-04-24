«Київміськбуд» відновлює роботи на чотирьох майданчиках. Раніше компанія зупиняла будівництво через фінансові труднощі

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Ірина Маймур
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Голова правління-президент компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір повідомив про відновлення будівництва 4 житлових комплексів у Києві.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, хочуть поновити будівництво ЖК «Урлівський-1», «Урлівський-2», Mirax та «Абрикосовий». На перших трьох уже розпочалися роботи, на останньому стартують незабаром.

«Цим кроком «Київміськбуд» засвідчує готовність будувати далі. На компанії лежить відповідальність перед майже 20 тис. інвесторів, і ми не збираємось її перекладати», — наголосив Кушнір.

Раніше ми писали, що «Київміськбуд» припинив роботи в столиці. Тоді Кушнір сказав, що для відновлення будівництва компанії необхідна докапіталізація на 1 млрд гривень. Наразі це рішення перебуває на розгляді комісій міськради. Також очікується, що у «Київміськбуд» викуплять нерухомості на 300 млн грн на потреби міста.

Фото: візуалізація ЖК «Урлівський-2», «Київміськбуд»

Опубліковано: 24 квітня 2023
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