«Площа Українських Героїв» замість «Площі Льва Толстого»: у метро почали змінювати вивіски

На вказівниках і табличках для орієнтирів столичного метро почали змінювати старі назви на нові. Зокрема, вже з’явилася нова назва станції «Площа Льва Толстого» — «Площа Українських героїв».
Світлини з оновленими вивісками оприлюднили користувачі соцмереж.
Нагадаємо, що за перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв» проголосували найбільше містян у додатку «Київ Цифровий».
Так само кияни підтримали й нову назву для станції «Дружби народів». 76 % проголосували за її перейменування на честь історичної назви місцевості — «Звіринецька».
Фото з відкритих джерел