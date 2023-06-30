«Площа Українських Героїв» замість «Площі Льва Толстого»: у метро почали змінювати вивіски

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Ірина Маймур
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На вказівниках і табличках для орієнтирів столичного метро почали змінювати старі назви на нові. Зокрема, вже з’явилася нова назва станції «Площа Льва Толстого» — «Площа Українських героїв».

Світлини з оновленими вивісками оприлюднили користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що за перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв» проголосували найбільше містян у додатку «Київ Цифровий».

Так само кияни підтримали й нову назву для станції «Дружби народів». 76 % проголосували за її перейменування на честь історичної назви місцевості — «Звіринецька».

Фото з відкритих джерел

Опубліковано: 30 червня 2023
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