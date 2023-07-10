Роботи велися незаконно: Будівництво ТЦ з підземними поверхами на Хрещатику зупинили

Будівництво по вулиці Хрещатик 23-Б зупинено, а замовнику та генпідряднику винесено постанови щодо штрафів на суму майже 5 млн грн.

Про це повідомили у ДІАМ.

Раніше на цьому місці розташовувався ресторан «Гімалаї». Наприкінці 90-х рр. земельна ділянка під павільйоном була передана в користування товариству з обмеженою відповідальністю. З часом, ТОВ переоформили павільйон у нежитлову будівлю, отримали на неї право власності, самовільно захопили ще майже 40 кв.м. сусідньої ділянки чужої власності, присвоїли будівлі адресу та отримали містобудівні умови та обмеження.



Замовники отримали в ДАБІ дозвіл на реконструкцію будівлі з надбудовою кафе, знесли будівлю та цьогоріч фактично почали зводити п’ятиповерховий торговий центр з трьома «технічними» підземними поверхами.



При цьому у 2022-2023 роках суд зобов’язав власників повернути будівлю до її первинного вигляду, тобто павільйону та погодити проєктну документацію з об’єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку, до якого належать самовільно захоплені майже 40 кв.м. ділянки.



Під час позапланової перевірки виявлено та зафіксовано проведення будівельних робіт з влаштування буроін’єкційних паль на місці демонтованого нежитлового будинку та винесено приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт та усунення порушень.

Також в межах перевірки встановили, що у замовника будівництва відсутній дозвіл на проведення будівельних робіт на земельній ділянці, яка забудовується, що свідчить про самочинне будівництво.

Тепер замовник зобов’язаний усунути порушення відповідно до норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Раніше ми писали, що на Хрещатику, 23Б реконструюють закинуту споруду, яка раніше була рестораном «Гімалаї». Там хочуть звести ТРЦ.

Фото: ДІАМ, «Едельбург архітект»