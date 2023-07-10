Під час ремонту вулиці Пирогова зрізали дерева й облаштували замість них газон

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Ірина Маймур
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Під час ремонту вулиці Пирогова комунальники зрізали три із чотирьох дерев. Замість них облаштували газон із кущами.

Про це повідомив киянин Павло Постоєнко.

Наразі комунальники проводять ремонт ділянки від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького. Там хочуть замінити дорожнє і тротуарне покриття, змінити ОДР із влаштування велодоріжки та місць паркування авто. До того ж комунальники планують «оновити» зелені насадження і замінити вуличне освітлення.

Також на інфощиті вказано, що «роботи будуть виконуватися із застосуванням сучасних матеріалів та новітніх європейських технологій».

Закінчити ремонт планують у вересні 2023 року.

Нагадаємо, що у квітні комунальники під час ремонту та озеленення вже зрізали два дорослі дерева на цій самій вулиці.

Фото: Павло Постоєнко

Опубліковано: 10 липня 2023
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