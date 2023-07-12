Активісти продовжують відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці: як доєднатися

Цими вихідними волонтери продовжать відновлення дачі архітектора Брадтмана у Пущі-Водиці і закликають долучитися небайдужих містян.
Про це повідомляє столичний активіст Дмитро Перов.
В суботу волонтери планують ліквідувати чагарники і відсортувати будівельне сміття.
Небайдужих містян просять підходити 15 липня об 11:00 за адресою: вулиця Юнкерова, 37.
Нагадаємо, що три тижні тому волонтери розпочали роботи щодо збереження та відновлення дачі архітектора Брадтмана. Вони розібрали завали і розподілили уламки побутового сміття від невідновних решток та елементів, які підлягають реставрації.
Фото: Дмитро Перов