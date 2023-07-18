Історичну пам’ятку на Рейтарській знову почали розбирати

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Ірина Маймур
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Попри відкрите кримінальне провадження на вулиці Рейтарській, 37 продовжили розбирати історичну будівлю.

Про це повідомив столичний активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Біля будинку помітили бурову машину, а будівельники почали розбирати оригінальний дощатий дах пам’ятки з тильного боку.

Забудовники планують відреставрувати фасад, а все інше знести, щоб розширити площі «вшир», зазначив Перов.

Нагадаємо, що у квітні на вулиці Рейтарській під виглядом реставрації почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 18 липня 2023
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