Історичну пам’ятку на Рейтарській знову почали розбирати

Попри відкрите кримінальне провадження на вулиці Рейтарській, 37 продовжили розбирати історичну будівлю.

Про це повідомив столичний активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Біля будинку помітили бурову машину, а будівельники почали розбирати оригінальний дощатий дах пам’ятки з тильного боку.

Забудовники планують відреставрувати фасад, а все інше знести, щоб розширити площі «вшир», зазначив Перов.

Нагадаємо, що у квітні на вулиці Рейтарській під виглядом реставрації почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки , що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Дмитро Перов