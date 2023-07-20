У КМДА провалили голосування за включення пивоварні Шульца до переліку пам'яток

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Марія Іващук
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА провалив голосування за включення пивоварні Карла Шульца, що на Деміївці, до Переліку пам’яток міста Києва.

Про це повідомив активіст та співзасновник пам'яткоохоронного хабу «Цегла» Дмитро Перов.

Відтак історичний комплекс та зразок промислової архітектури Києва кінця XIX століття знову опинився під загрозою знищення.

В лютому 2023 року пивзавод Шульца почали розбирати будівельники. 24 березня Київська міська прокуратура наклала арешт на історичні будівлі пивоварні Карла Шульца. Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна. Однак власники, імовірно, все одно готуються знести одну з них. Її фасад уже завісили.

На місці пивоварні планують звести кримськотатарський культурно-освітній центр з мечеттю на 5000 осіб.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 20 липня 2023
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