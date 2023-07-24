У Львові стартував проєкт з оцифрування пам’яток модернізму «Врятувати об’єкти та історії доби модернізму в Україні». Його ініціювала дослідниця і засновниця проєкту «Львів. Архітектура модернізму» Мирослава Ляхович.
Про це повідомляє «Бюро спадщини у Львові».
Навесні 2022-го дослідниця отримала стипендію в ETH Zurich (Федеральна вища технічна школа Цюриха) і разом із колегами започаткувала проєкт «Врятувати об’єкти та історії доби модернізму в Україні».
Його головні цілі:
Проєкт стартував зі сканування декількох львівських будинків. Зокрема, йдеться про Будинок профспілок («Хмарочос Шпрехера»), житлові комплекси середнього класу (вул. Дорошенка) та класу люкс (вул. Чупринки), соціальне житло (вул. Грекова) й одну віллу (вул. Гіпсова).
Щоб оцифрувати пам’ятки модернізму, ініціатори проєкту звернулися до львівської сканувальної компанії Skeiron і залучили студентів Харківської школи архітектури, яка зараз базується у Львові.
Сканування стартувало 19 липня і триватиме до 4 серпня. Отримати відповідні дозволи від міста дослідникам допомогло «Бюро спадщини у Львові».
Після сканування й оброблення інформації дослідницькі тексти та усні історії, пов’язані із пам’ятками, розмістять на спеціальному сайті. Вони будуть доступні англійською та українською мовами.
«Важливим моментом є те, що за допомогою 3D-моделей користувачі платформи отримують можливість віртуальної прогулянки як зовні, так всередині будинків, зможуть майже що «доторкнутись» до матеріалів і предметів. Також досвід сканування студенти зможуть використати для своєї майбутньої архітектурної практики та проєктів по відбудові українських міст», — зазначає Мирослава Ляхович.
У майбутньому ініціатори проєкту планують залучати в проєкт інші українські міста й дослідників модернізму, а також створити всеукраїнську платформу, яка б їх об’єднувала.
Фото: «Бюро спадщини у Львові»