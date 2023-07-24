У Львові стартував проєкт з оцифрування пам’яток модернізму «Врятувати об’єкти та історії доби модернізму в Україні». Його ініціювала дослідниця і засновниця проєкту «Львів. Архітектура модернізму» Мирослава Ляхович.

Про це повідомляє «Бюро спадщини у Львові».

Навесні 2022-го дослідниця отримала стипендію в ETH Zurich (Федеральна вища технічна школа Цюриха) і разом із колегами започаткувала проєкт «Врятувати об’єкти та історії доби модернізму в Україні».

Його головні цілі:

детально задокументувати модерністську спадщину, аби завдяки цим матеріалам її можна було потім відновити;

дослідити матеріальність модерністської спадщини та показати її важливість для українців і світової читацької та наукової аудиторії.

Проєкт стартував зі сканування декількох львівських будинків. Зокрема, йдеться про Будинок профспілок («Хмарочос Шпрехера»), житлові комплекси середнього класу (вул. Дорошенка) та класу люкс (вул. Чупринки), соціальне житло (вул. Грекова) й одну віллу (вул. Гіпсова).

Щоб оцифрувати пам’ятки модернізму, ініціатори проєкту звернулися до львівської сканувальної компанії Skeiron і залучили студентів Харківської школи архітектури, яка зараз базується у Львові.

Сканування стартувало 19 липня і триватиме до 4 серпня. Отримати відповідні дозволи від міста дослідникам допомогло «Бюро спадщини у Львові».

Після сканування й оброблення інформації дослідницькі тексти та усні історії, пов’язані із пам’ятками, розмістять на спеціальному сайті. Вони будуть доступні англійською та українською мовами.

«Важливим моментом є те, що за допомогою 3D-моделей користувачі платформи отримують можливість віртуальної прогулянки як зовні, так всередині будинків, зможуть майже що «доторкнутись» до матеріалів і предметів. Також досвід сканування студенти зможуть використати для своєї майбутньої архітектурної практики та проєктів по відбудові українських міст», — зазначає Мирослава Ляхович.

У майбутньому ініціатори проєкту планують залучати в проєкт інші українські міста й дослідників модернізму, а також створити всеукраїнську платформу, яка б їх об’єднувала.

Фото: «Бюро спадщини у Львові»