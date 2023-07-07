У Львові росіяни зруйнували будинок-пам'ятку модернізму: Ось його історія

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Анна Григораш
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6 липня у Львові росія поцілила ракетами у житловий комплекс у буферній зоні ЮНЕСКО. Це архітектурна пам'ятка, і Україна вже звернулася до організації з приводу дій агресора.

На сайті “Львів. Архітектура модернізму” публікують історію цього архітектурного ансамблю. Ось основні тези зі статті:

  • Житловий комплекс № 50-76в було побудовано у 1930 році у стилі раннього функціоналізму. Він виник довкола замкнутого великого подвір’я.
  • Найважливішим компонентом композиції будинку було розпланування кам’яниці у формі наближеній до овалу, з невеликими ризалітами.
  • Оздоблення будинків – невеликі симетричні півкруглі та прямокутні вікна – нагадують більше стильове орієнтування до ар деко.
  • До більшості під’їздів можна було потрапити з круглого внутрішнього двору. У будинку – невеликі помешкання, адже головною ціллю його зведення була велика кількість дешевих квартир. Селились в цьому комплексі здебільшого викладачі та професура Львівської Політехніки.
  • Кожен під’їзд комплексу виконаний в одній манері, всюди ті ж стилізовані декоративні елементи.
  • Вхідні двері до будинків виконані в дереві. Поручні в під’їздах теж мають дерев’яний верх, мають однотипні декоративні прикраси у формі квітів.
  • Двері до квартир теж були зроблені з дерева, зараз залишились лише поодинокі зразки.

Раніше ми писали, що внаслідок удару російськими “Калібрами” по Львову постраждала будівля інноваційного парку Lviv Tech City, а також Kredens cafe.

Фото: Мирослава Ляхович

Опубліковано: 07 липня 2023
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