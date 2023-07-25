Поліція відкрила кримінальну справу щодо будівництва аквапаркінгу на Прирічній

Оболонське управління поліції відкрило кримінальне провадження і проводить досудове розслідування щодо будівництва аквапаркінгу на вулиці Прирічній.

Про це повідомляють в ініціативі «Парк Прирічна».

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 364 ККУ «Зловживання владою або службовим становищем». У ньому йдеться про сумнівну передачу Київрадою земельної ділянки КП «Житлоінвестбуд-УКБ» на території гідротехнічної споруди цивільного захисту населення від підтоплень та території рекреаційної зони Оболоні.

Нагадаємо, що комунальному підприємству передали в постійне користування ділянку площею 1,6919 га, аби побудувати там паркінг подвійного призначення. Його підземна частина виконуватиме роль укриття під час повітряної тривоги.

Протягом кількох років інформацію в Державному кадастрі щодо цієї ділянки постійно змінювали. Зрештою у 2023 році її площу збільшили до 1,7 га, а призначення змінили на «12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

Через такі зміни ділянка почала розташовуватися між проїзною частиною вулиці Прирічна та іншою ділянкою загальною площею в понад 16 га на березі затоки Собаче Гирло.

Водночас Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА та КП «Житлоінвестбуд-УКБ» повідомили, що в зеленій зоні паркінг зводити не будуть.

Активісти зазначають, що раніше на цих 16 га мали облаштувати парк. 2018 року Київрада доручила КО «Київзеленбуд» здійснити організаційно-правові заходи щодо облаштування парку. Однак земельна ділянка й досі не оформлена як парк, а її цільове призначення так і не змінили.

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть звести трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Петиція проти будівництва та за облаштування парку набрала понад 6 000 підписів. Однак міська влада її відхилила.

Фото: візуалізації паркінгу, КМДА