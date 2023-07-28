У сквері біля «Берестейської» висадили алею катальп

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Ірина Маймур
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У новому сквері, розташованому біля станції метро «Берестейська», висадили алею катальп.

Про це повідомляє Київрада.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександра Возного, сьогодні в сквері вже ростуть тисячі злакових і багаторічних рослин.

Раніше на вулиці Табірній у Шевченківському районі висадили понад 1 200 багаторічних і 900 злакових рослин. Наразі тут ростуть гісоп, айстра Морозко, ехінацея, ромашки, лілейники, фаляріс, пеннісетум, снить, кніфофея, осока та енотера. Також комунальники висадили 300 кущів бирючини та посіяли газон площею 700 кв. м.

Нагадаємо, що нещодавно біля станції метро «Берестейська» відремонтували тротуар і облаштували сквер.

Фото: Київрада

Опубліковано: 28 липня 2023
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