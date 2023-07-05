Біля «Берестейської» на місці демонтованих МАФів облаштували сквер

Біля станції метро «Берестейська» відремонтували тротуар і облаштували сквер.
Про це повідомляє Київавтодор.
Зазначається, що комунальники завершили благоустрій на вулиці Табірна: на місці демонтованих незаконних тимчасових споруд засіяли газони, висадили квіти й відремонтували всі пішохідні доріжки.
Окрім того, працівники КП ШЕУ Шевченківського району замінили 754 кв м покриття тротуарів. Зокрема, основний прохід, доріжки до трамвайних колій і підходи до переходів. Ремонт виконували власними силами.
Фото: Київавтодор