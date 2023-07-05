Біля «Берестейської» на місці демонтованих МАФів облаштували сквер

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Ірина Маймур
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Біля станції метро «Берестейська» відремонтували тротуар і облаштували сквер.

Про це повідомляє Київавтодор.

Зазначається, що комунальники завершили благоустрій на вулиці Табірна: на місці демонтованих незаконних тимчасових споруд засіяли газони, висадили квіти й відремонтували всі пішохідні доріжки.

Окрім того, працівники КП ШЕУ Шевченківського району замінили 754 кв м покриття тротуарів. Зокрема, основний прохід, доріжки до трамвайних колій і підходи до переходів. Ремонт виконували власними силами.

Фото: Київавтодор

Опубліковано: 05 липня 2023
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