Реконструкція історичної будівлі на Рейтарській: що каже забудовник, пам’яткоохоронці та громада

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Валерія Гуржий
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27 липня в Києві пройшло засідання щодо реконструкції будівлі на вулиці Рейтарській, 37. У громадському обговоренні будівництва бізнес-центру Reitar Hall на місці архітектурної памʼятки брали участь представники компанії «НЕСТ» та експертна спільнота, пише "Хмарочос".

Забудовник під час обгворення наголошував на бережному ставленні до спадщини: фасад залишить свій історичний вигляд, у будівництві будуть використовувати нетиньковану київську цеглу.

Реконструкція передбачає добудову мансардного поверху, а на місці знесеного флігеля планують створити зимовий сад та відкритий громадський простір. Архітектори, присутні на події, відмітили, що в результаті будівельних робіт будуть втрачені внутрішні стіни та перекриття — їх повністю замінять на сучасні.

СЕО компанії, Еміль Соловйов, зазначає, що проєкт купили в австрійської компанії Uniqa, тому він «відповідає всім нормам». Його погодили 2012 року. Також, через зміну статусу складності будівлі та нові державні норми будівництва, він отримав оновлені дозволи на реконструкцію у 2022 році.

Соловйов розповів, що через межування ділянки з амбасадою Франції, компанія погодила будівельний процес і з нею. Перший поверх відведений для комерційних приміщень — забудовник планує розмістити там заклади харчування. У дворі Рейтарської, 37 створять зимовий сад.

За його словами, що в такий спосіб компанія «ревіталізує тупикову зону, яку всі обходять». Архітектор проєкту розповів, що будівництво також передбачає оновлення ландшафту на території, яке належить місту. Яким воно буде, вирішать в процесі обговорення з громадою.

Науковий співробітник Українського товариства охорони памʼяток історії та культури Анатолій Флоров стверджує, що будівлі не відповідали нормам, за якими їх могли віднести до переліку архітектурних памʼяток.

Проєкт реконструкції також передбачає підземний паркінг на 16 місць. Мешканка сусіднього будинку за адресою Рейтарська, 35 висловила занепокоєння щодо того, як середовище навколо відреагує на будівництво під землею.

«У нас є постійні проблеми з гідроізоляцією. Дороги провалюються через сильні підводні води».

До того ж, мешканка зазначила, що комунікація з жителями прилеглих будинків взагалі не велася. Забудовник стверджує, що під час будівництва буде проведено укріплення фундаменту.

Нагадаємо, що у квітні на вулиці Рейтарській під виглядом реставрації почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Цегла

Опубліковано: 31 липня 2023
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