Київавтодор планує облаштувати наземний перехід до метро «Університет» до кінця року

Київавтодор планує облаштувати наземний перехід до метро «Університет» до кінця 2023 року. Згідно з рішенням міської ради дорожники будуть дублювати всі підземні переходи наземними.

Про це повідомив гендиректор Київавтодору Олександр Федоренко в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ».

Нагадаємо, що проєкт наземного пішохідного переходу до метро «Університет» погодили на Громадському бюджеті ще у 2019 році. Однак його не підтримала поліція: правоохоронці просять зробити правильну розмітку та знаки, щоби погодити схему організації дорожнього руху.

До цього в поліції заявляли, що документи проєкту, які надійшли від КП «Центр організації дорожнього руху», втратили під час оборони Києва.

«Зараз питання опрацьовується з фахівцями, Центром організації дорожнього руху, поліцією. Як тільки буде погоджено схему організації руху, ми візьмемося до виконання робіт», — повідомив гендиректор Київавтодору.

Наразі дорожники також реконструюють вулицю Богдана Хмельницького. Після завершення робіт там облаштують сім пішохідних наземних переходів з червоно-білої бруківки: зокрема, на повороті на вулицю Чикаленка, на Терещенківську й безпосередньо на перетині з Володимирською.

Сьогодні на балансі підприємств Київавтодору перебуває приблизно 230 підземних пішохідних переходів.

Фото: «Коментарі»