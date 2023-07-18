У КМДА повідомили у скільки обійдеться облаштування наземного переходу біля метро "Університет"

Облаштування наземного переходу поблизу метро "Університет" обійдеться орієнтовно у 1,8 млн грн.
Про це в інтерв'ю "Ліга.net" повідомив очільник Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
За його словами, це мінімальні затрати, які необхідні. Найдорожчими будуть світлофорні об'єкти й покриття.
"Але ще потрібно зняти секції паркану, що огороджує бульвар від проспекту — адже вони віднесені до культурної спадщини. Щодо часу — ми могли б упродовж місяця це реалізувати"
Раніше ми писали, що Київавтодор планує облаштувати наземний перехід до метро «Університет» до кінця 2023 року. Згідно з рішенням міської ради дорожники будуть дублювати всі підземні переходи наземними.
Нагадаємо, що проєкт наземного пішохідного переходу до метро «Університет» погодили на Громадському бюджеті ще у 2019 році. Однак його не підтримала поліція: правоохоронці просять зробити правильну розмітку та знаки, щоби погодити схему організації дорожнього руху.
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