У КМДА повідомили у скільки обійдеться облаштування наземного переходу біля метро "Університет"

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Валерія Гуржий
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Облаштування наземного переходу поблизу метро "Університет" обійдеться орієнтовно у 1,8 млн грн.

Про це в інтерв'ю "Ліга.net" повідомив очільник Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, це мінімальні затрати, які необхідні. Найдорожчими будуть світлофорні об'єкти й покриття.

"Але ще потрібно зняти секції паркану, що огороджує бульвар від проспекту — адже вони віднесені до культурної спадщини. Щодо часу — ми могли б упродовж місяця це реалізувати"

Раніше ми писали, що Київавтодор планує облаштувати наземний перехід до метро «Університет» до кінця 2023 року. Згідно з рішенням міської ради дорожники будуть дублювати всі підземні переходи наземними.

Нагадаємо, що проєкт наземного пішохідного переходу до метро «Університет» погодили на Громадському бюджеті ще у 2019 році. Однак його не підтримала поліція: правоохоронці просять зробити правильну розмітку та знаки, щоби погодити схему організації дорожнього руху.

Фото: Коментарі

Опубліковано: 18 липня 2023
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