Патрульна поліція не підтримала облаштування наземного переходу біля метро "Університет"

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Валерія Гуржий
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Облаштування наземного переходу біля станції метро "Університет" не підтримала Патрульна поліція Києва. Замість переходу пропонують встановити пандуси чи ліфти у підземному переході.

Про це йдеться у відповіді на звернення Павла Постоєнка, пишуть "Пасажири Києва".

Мова йде про ділянку дороги на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пирогова, де є тільки підземний перехід.

Раніше ми писали, що Патрульна поліція Києва відмовляє у створенні смуг громадського транспорту на Повітрофлотському проспекті. Для цього, за їх словами, необхідно розширювати проїзжджу частину не менш, ніж на 3 метра.

Фото: Unsplash\BBiDDac

Опубліковано: 26 червня 2023
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