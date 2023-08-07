У Києві тестували безготівкову оплату в маршрутці № 444. Скільки заробив перевізник

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Ірина Маймур
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У Києві менше двох місяців тестували безготівкову оплату в маршрутці № 444. За червень компанія-перевізник заробила через валідатор 176 500 гривень.

Про це повідомили в КМДА на запит видання LIGA.net.

Варто врахувати, що, крім цього, пасажири сплачували водію на руки, а валідатор не приймав оплату через застосунок «Київ.Цифровий» і транспортну карту. До того ж, за словами перевізника ТОВ «Союз-Авто», валідатори часто ламалися.

Якщо розділити зароблену перевізником суму на 15, вийде, що через валідатор у маршрутці провели 11 760 транзакцій.

Це справжній прецедент, зазначають у спільноті «Пасажири Києва». Якщо приватні перевізники ставитимуть валідатори, пасажирам буде зручніше сплачувати за проїзд, а перевізники не зможуть ухилятися від сплати податків, упевнені активісти.

Нагадаємо, ТОВ «Союз-Авто» стало першим приватним перевізником у Києві, який інтегрував підтримку електронного квитка від міського застосунку «Київ Цифровий» і в травні почав тестувати оплату через валідатори. Однак Департамент транспортної інфраструктури КМДА непублічно розриває із ним договори, тому перевізник вирішив відмовитись від подальшого використання е-квитка.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 07 серпня 2023
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