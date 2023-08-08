Зруйновані через обстріл росії будинки у Львові відбудують до стану 1924 року

У Львові завершують розбирати завали в будинках за адресами вул. Стрийська, 62, 64, 66 і 68. Вони були зруйновані через ракетний обстріл рф. Наступного тижня розпочнеться їхнє відновлення до первісного стану.

Про це повідомив очільник Львова Андрій Садовий під час брифінгу, пише «Твоє Місто».

«Наша ціль — повністю відбудувати будинки до стану 1924 року, як було сто років тому», — зазначив він.

Роботи виконує ЛКП «Рембуд».

Зазначається, що на відновлення зруйнованих будинків із бюджету міста виділили 100 млн гривень. Цієї суми, на думку мера, недостатньо. Тому ще 105 млн гривень на відбудову попросили у ЮНЕСКО.

Садовий зазначає, що до листопада місто планує завершити будівельні роботи, аби взимку можна було розпочати ремонт всередині.

«Необхідно буде облаштувати квартири та закупити меблі, щоб люди могли туди повернутися. Хочемо весь цей двір привести до пуття, щоб він був гарно вибудований із погляду громадського простору», — повідомив Андрій Садовий.

Фото: Ігор Зінкевич