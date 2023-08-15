Харківська міськрада скасовує тендер на будівництво офісного центру в Саржиному Яру

Харківська міська рада скасовує тендер на проєктно-кошторисну документацію для будівництва «центру багатофункціонального призначення» в Саржиному Яру.

Про це повідомив заступник директора департаменту житлового-комунального господарства Євген Пасенов, пише Суспільне.

«Провели нараду в міського голови. Замовник не зміг захистити технічне завдання, а саме локацію для будівництва центру, тому ухвалили рішення скасувати торги на теперішній час», — зазначив він.

Водночас Пасенов повідомив, зазначений об’єкт у Харкові все одно побудують. Для цього хочуть розглянути інші локації. Однією з ідей є побудова нового укриття, що, на думку Пасенова, дешевше, ніж реконструкція чи капітальний ремонт наявного.

Технічне завдання зроблять відкритим: там не буде офісних приміщень. У завданні розпишуть, яке укриття планують побудувати. Планується, що воно буде повністю під землею. Найближчим часом технічне завдання перепишуть.

Кошти, виділені на будівництво центру, за словами Пасенова, є цільовими. «Ми не можемо нічого із цим зробити. 180 млн надані сюди й саме із цього приводу. Ми не можемо взяти й відремонтувати будинок», — сказав він.

Нагадаємо, що на початку серпня стало відомо, що «Харківзеленбуд» оголосив тендер на розроблення проєктної документації багатофункціонального центру на проспекті Науки за 7,5 мільйона гривень. Центр включатиме два конференц-зали, пресцентр, офісні приміщення, коворкінг, заклади харчування і закритий паркінг. Зазначалося, що за розроблення проєктної документації платитиме місто.

У Харківській міськраді запевнили, що це буде не офісний центр, а освітній простір із бомбосховищем, і «будівництво відбуватиметься в санітарній зоні, що прилягає до проспекту Науки й не є частиною Саржиного Яру». Однак очільниця архітектурного бюро SBM Studio Ольга Клейтман заявила, що будівля займатиме 10 % загальної площі Саржиного Яру — 1,7 гектара.

Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків