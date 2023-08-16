«Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі

«Київавтодор» замовив ремонт ділянки дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту у Вишневе за 970 мільйонів гривень.

Підряд без конкуренції 8 серпня отримало ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», повідомляється в системі «Прозорро».

Цьогоріч на роботи витратять 323 мільйони гривень, решту – впродовж ще півтора року.

Як з’ясували журналісти видання “Наші гроші”, підрядник "Онур" заклав у кошторис асфальт та інші основні будматеріали по ринковій ціні. Проте на придбання поліетиленових труб для подачі холодної води хочуть витратити суму вдвічі більше, ніж на офіційній сторінці виробника.

Так на труби припадає 50 мільйонів гривень. Їхню ціну визначили у 33 тисячі грн. за метр без врахування доставки. Але на сайті виробника ці труби коштують вдвічі дешевше – 19 тисяч гривень за метр.

Журналісти зв’язались із виробником та з’ясували, що ціна при купівлі такої кількості труб є меншою ніж та, що вказана на офіційній сторінці та складає 17 тисяч гривень за метр та доставку. Лише на придбанні цих труб підрядник отримає 24 мільйони гривень маржі.

Також у кошторисі виявились свiтильники Global GBH 08 20 W 4000K за ціною у 11 тисяч гривень. Проте такі світильники є у вільному продажі по 450 гривень.