На дорогах Одеси облаштували «берлінські подушки»

На одеських дорогах облаштували «берлінські подушки».

Йдеться про вулицю Толбухіна, повідомляють у спільноті «Націонал-Урбанізм».

Там доволі активний трафік у годину пік.

На сусідніх вулицях приватного сектору засоби уповільнення руху автівок встановили самі жителі, зазначають у спільноті.

«Це звичайні «лежачі поліцейські» й вони… Погані та небезпечні, зокрема для велосипедистів», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що на дорогах Вінниці облаштували перші «берлінські подушки».

Фото: «Націонал-Урбанізм»