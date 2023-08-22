На дорогах Одеси облаштували «берлінські подушки»

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Ірина Маймур
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На одеських дорогах облаштували «берлінські подушки».

Йдеться про вулицю Толбухіна, повідомляють у спільноті «Націонал-Урбанізм».

Там доволі активний трафік у годину пік.

На сусідніх вулицях приватного сектору засоби уповільнення руху автівок встановили самі жителі, зазначають у спільноті.

«Це звичайні «лежачі поліцейські» й вони… Погані та небезпечні, зокрема для велосипедистів», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що на дорогах Вінниці облаштували перші «берлінські подушки».

Фото: «Націонал-Урбанізм»

Опубліковано: 22 серпня 2023
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