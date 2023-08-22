На дорогах Одеси облаштували «берлінські подушки»

На одеських дорогах облаштували «берлінські подушки».
Йдеться про вулицю Толбухіна, повідомляють у спільноті «Націонал-Урбанізм».
Там доволі активний трафік у годину пік.
На сусідніх вулицях приватного сектору засоби уповільнення руху автівок встановили самі жителі, зазначають у спільноті.
«Це звичайні «лежачі поліцейські» й вони… Погані та небезпечні, зокрема для велосипедистів», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що на дорогах Вінниці облаштували перші «берлінські подушки».
Фото: «Націонал-Урбанізм»