У кінологічного центру в Межигір’ї хочуть забрати територію, де тренують собак-поводирів

У кінологічного центру «Антеус», у якому готують та тренують собак-поводирів, хочуть відібрати територію.

Про це повідомляють в організації «Собаки-поводирі України».

Проєкт «Собака-поводир незрячого» нещодавно почали втілювати на території Національного парку «Межигір’я» у кінологічному центрі «Антеус». Однак наразі виконавча служба планує описати майно організації.

«Тільки ми розпочали наш проєкт «Собака-поводир незрячого», тільки побачили світлі перспективи, як у нас видирають прямо з рук надію на розвиток проєкту. Ви ж знаєте, що в Україні нема ані законів щодо собак-поводирів, ані власної школи по їх підготовці. Кінологічний центр «Антеус» нас дуже підтримав, надавши нашим собакам крівлю і всі умови для підготовки поводирів. Там є всі умови і для утримання, і для тренувань, і лікування, і для відпочинку наших помічників», — йдеться у повідомленні організаторів проєкту.

Зазначається, що, крім собак-поводирів, у центрі тренують ще й пухнастих, які виконують службові завдання із ЗСУ.

Раніше ми писали, що в Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин.

Фото: «Собаки-поводирі України»