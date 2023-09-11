На Солом’янці створили квіткову композицію з «борщем на вишитому рушнику»

У сквері на Повітрофлотському проспекті створили квіткову композицію у вигляді «українського борщу на вишитому рушникові».

Про це повідомили в КП УЗН Солом’янського району.

Зазначається, що композицію створили до Дня українського борщу, який третій рік поспіль святкують у другу суботу вересня.

Нагадаємо, що в червні в «Київзеленбуді» пообіцяли більше не встановлювати квіткові інсталяції. Тоді гендиректор відомства визнав, що скульптури не виправдали очікувань. До того ж вони наразі не на часі і потребують більших зусиль працівників і коштів, аніж клумби.

Натомість тематичні клумби продовжать створювати і надалі.

Фото: КП УЗН Солом’янського району