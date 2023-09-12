У Львові знайшли інвесторів для відновлення палацу Бесядецьких

Працівники університету імені Івана Франка напрацювали концепцію відновлення для палацу Бесядецьких, який є на балансі навчального закладу, та знайшли інвесторів.

Про це повідомив проректор з адміністративно-господарської роботи університету Василь Куриляк, пише "Суспільне".

Наразі вони проходять перевірки у відповідних установах: Мінекономіки, Фонд держмайна та Міносвіти. Приблизна сума для відновлення палацу близько 100 мільйонів гривень.

Наразі в університеті працюють над новим проєктом реконструкції палацу і відновлення прибудов, для цього знайшли інвесторів.

"Це має бути репрезентаційний навчально-науковий центр. Ресторани, кафе та іншого там бути не може. Якщо сьогодні до нас приїжджають гості і все це відбувається в головному корпусі, де проходить навчальний процес, і делегації приїжджають — вони будуть відбуватися там", — каже проректор з адміністративно-господарської роботи ЛНУ ім.І.Франка Василь Куриляк.

Палац Бесядецьких є пам’яткою національного значення. Такий палац єдиний у Львові садибного типу. У 1880 році перейшов у власність міста.

Фото: Суспільне