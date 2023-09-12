У Львові знайшли інвесторів для відновлення палацу Бесядецьких

180
Валерія Гуржий
share share

Працівники університету імені Івана Франка напрацювали концепцію відновлення для палацу Бесядецьких, який є на балансі навчального закладу, та знайшли інвесторів.

Про це повідомив проректор з адміністративно-господарської роботи університету Василь Куриляк, пише "Суспільне".

Наразі вони проходять перевірки у відповідних установах: Мінекономіки, Фонд держмайна та Міносвіти. Приблизна сума для відновлення палацу близько 100 мільйонів гривень.

Наразі в університеті працюють над новим проєктом реконструкції палацу і відновлення прибудов, для цього знайшли інвесторів.

"Це має бути репрезентаційний навчально-науковий центр. Ресторани, кафе та іншого там бути не може. Якщо сьогодні до нас приїжджають гості і все це відбувається в головному корпусі, де проходить навчальний процес, і делегації приїжджають — вони будуть відбуватися там", — каже проректор з адміністративно-господарської роботи ЛНУ ім.І.Франка Василь Куриляк.

Палац Бесядецьких є пам’яткою національного значення. Такий палац єдиний у Львові садибного типу. У 1880 році перейшов у власність міста.

Фото: Суспільне

Опубліковано: 12 вересня 2023
share share
Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття У Черкасах знесли пам'ятник чекістам У Черкасах знесли пам'ятник чекістам Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат В Україні створили сайт про історію оборони Києва у лютому-квітні 2022 року В Україні створили сайт про історію оборони Києва у лютому-квітні 2022 року
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.